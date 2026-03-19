В преддверии Всемирного дня людей с синдромом Дауна в Музее каменной летописи открылась инклюзивная выставка искусств "Вне рамок".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, Алена Алиева, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, депутаты Милли Меджлиса, представители культуры и искусства.

Мероприятие состоялось по инициативе и при поддержке компании SOCAR Midstream Gas Operations, организации предприятия социального предпринимательства DADDI, партнерстве с bp, PASHA Holding, Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, Центром современного искусства YARAT и Центром реабилитации лиц с синдромом Дауна.

На мероприятии выступили представитель Фонда Гейдара Алиева Шамиль Азизов, исполнительный директор SOCAR MGO Полад Рустамов, заместитель главного исполнительного директора PASHA Holding Саида Бахшыева, руководитель отдела внешних связей bp AGT Гюнеш Алиева, учредитель предприятия социального предпринимательства DADDI Махбуба Алиева.

В ходе выступлений подчеркивалась важность интеграции людей с синдромом Дауна в общество, необходимость поддержки их творческого потенциала, а также роль сотрудничества различных структур в этом направлении.

Выступившие отметили, что целью выставки является продвижение инклюзивности и социальной солидарности, демонстрация творческих возможностей людей с синдромом Дауна и представление их потенциала широкой общественности.

В рамках мероприятия была организована выставка-продажа художественных работ авторов с синдромом Дауна. Все вырученные от продаж средства были полностью переданы авторам.

В художественной части мероприятия молодой певец Амрах Мусаев совместно с лицами с синдромом Дауна исполнил песню на тему инклюзивности, специально написанную для этого события. Кроме того, были представлены танцевальные и музыкальные номера в исполнении участников с синдромом Дауна.

Представленные на выставке работы были созданы в рамках двухдневных творческих мастер-классов, проведенных в Центре современного искусства YARAT в преддверии мероприятия.