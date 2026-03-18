Молитва 29-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

19 марта - двадцать девятый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:20, а ифтар в 19:06.

Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать девятого дня месяца:

"İlahi, bu gün məni öz sonsuz rəhmətinlə əhatə et! Bu gün mənə qüvvət və ismət nəsib et! Ürəyimi töhmətçilik qaranlığından təmizlə! Ey mömin bəndələrinə rəhmli olan Allah!".

Перевод:

"О Аллах! В этот день надели меня Своею милостью, даруй мне успех и отдали от меня пороки и грехи. Очисти мое сердце от тьмы сомнений, о Милостивый к своим верующим рабам!"

