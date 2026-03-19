Цена азербайджанской нефти приблизилась к 118 долларам

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 9,63 доллара США, или 8,9% и составила 117,79 доллара США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 9,65 доллара США или 9,3%, и составила 113,95 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 10,83 доллара США или 15,3% по сравнению с предыдущим показателем и составила 81,77 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 9,22 доллара США или 8,9% по сравнению с предыдущим показателем и составила 112,53 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.