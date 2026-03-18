В Азербайджане изменились цены на подержанные автомобили

В Азербайджане на рынок подержанных автомобилей в основном импортируются машины из США, Кореи и Дубая. Однако в последнее время из-за напряжённости на Ближнем Востоке импорт из Дубая временно приостановлен. Сообщается, что этот фактор оказывает влияние на цены на рынке.

Как сообщает Day.Az, по словам продавцов автомобильного рынка в Баку, ранее автомобили, покупавшиеся за 21 тысячу манатов, сейчас продаются за 22,5 тысячи манатов, то есть наблюдается рост цен примерно на 1 000-1 500 манатов. Кроме того, задержка и нахождение некоторых автомобилей в Иране привели к сокращению предложения на рынке, что также сказывается на стоимости.

Покупатели подтверждают рост цен и отмечают, что теперь за ту же сумму, за которую раньше можно было приобрести более новые модели, предлагают более старые автомобили. При этом интересный момент заключается в том, что несмотря на повышение цен, покупательская активность на рынке остается низкой. Обычно при низком спросе цены должны снижаться, но в текущей ситуации наблюдается обратная тенденция.

Эксперты связывают эту ситуацию с конфликтами в регионе и считают, что рост цен носит временный характер. По их мнению, если продажи останутся низкими, предприниматели будут вынуждены снизить цены. Однако если проблемы с маршрутами импорта сохранятся и автомобили будут доставляться альтернативными, более длинными и дорогими маршрутами, это приведет к росту транспортных расходов и снова вызовет повышение цен.