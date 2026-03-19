Хикмет Гаджиев обсудил сотрудничество с МИД стран Северной Европы – Балтии

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с представителями министерств иностранных дел стран, входящих в формат сотрудничества Северная Европа - Балтия.

Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что провел продуктивный обмен мнениями с представителями МИД этих стран.

Помощник Президента подчеркнул, что это второй визит представителей стран формата сотрудничества Северная Европа - Балтия в Азербайджан.

Х.Гаджиев также выразил удовлетворение тем, что политический диалог и консультации между Азербайджаном и странами данного формата последовательно развиваются.