Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV временно приостановил почти все поставки своих машин на Ближний Восток из-за вооруженного конфликта в регионе.

Компания продолжает доставлять ограниченное количество автомобилей ближневосточным клиентам воздушным транспортом.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации на Ближнем Востоке и оцениваем возможные последствия для нашего бизнеса", - говорится в заявлении.

Аналогичные меры предприняла компания Bentley, входящая в группу Volkswagen, однако производство автомобилей не скорректировано.

Ближний Восток является важным рынком для предметов роскоши: в 2025 году на регион приходилось около 4,6% поставок Ferrari NV.

На фоне новостей акции Ferrari NV на Миланской бирже подешевели на 3,5%. С начала года капитализация компании снизилась примерно на 12%, до 68,6 млрд евро.