Армения ведет переговоры с Азербайджаном по экспорту конкретного товара.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

"Мы сделали предложение, сейчас есть конкретный товар, по которому бизнесы обеих сторон уже ведут переговоры и обсуждения", - сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что надеется на экспорт армянских товаров в Азербайджан.

"Кажется, экономическая повестка обходит политическую, что хорошо. Ведь политическая повестка должна обслуживать экономическую", - сказал Пашинян, выразив надежду, что вскоре товары будут не только импортироваться из Азербайджана в Армению, но и наоборот.