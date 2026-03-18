В Баку больницы переходят на усиленный режим работы

В преддверии праздников Новруз и Рамазан с 20 по 27 марта в станциях Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, а также в медицинских учреждениях, подчиненных TƏBİB, будет реализован специальный план подготовки для обеспечения бесперебойного доступа населения к медицинским услугам.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в TƏBİB.

Уточняется, что в нерабочие дни будет организована дежурная служба из ответственных лиц для контроля работы, а количество медицинских бригад будет соответствовать штатным нормативам.

В Баку 150 бригад скорой помощи, а по регионам - около 280 бригад приведены в готовность. Все они полностью обеспечены медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и другими необходимыми материалами.

В период праздников отделения приемного покоя, отделения реанимации и интенсивной терапии будут работать по усиленной системе дежурств. В рамках неотложной медицинской помощи будет обеспечена бесперебойная работа квалифицированных служб в области хирургии, травматологии, кардиологии, неврологии, педиатрии, а также акушерства и гинекологии.

Кроме того, лабораторные и радиологические диагностические службы будут находиться в готовности для оперативной оценки экстренных обращений.

Отметим, что работа медицинских учреждений, где применяется шестидневный режим, возобновится с 28 марта.