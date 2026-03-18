В Азербайджане разработан госстандарт по "Системам управления устойчивости мероприятий"

В Азербайджане состоялась презентация государственного стандарта AZS ISO 20121:2026 - Системы управления устойчивостью мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, стандарт был представлен главным координатором по управлению компании WUF13 Азербайджан Афганом Мехдиевым.

Он отметил, что принятие государственного стандарта "Системы управления устойчивостью мероприятий - Требования и руководство по применению" Институтом стандартизации Азербайджана, который действует в составе Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики и является национальным органом стандартизации страны, является важным шагом.

"Этот стандарт способствует системному применению принципов устойчивого развития в процессах планирования, организации и управления мероприятиями в нашей стране, а также позволяет организациям внедрять подход к устойчивому управлению на всех этапах проведения мероприятий - от планирования до реализации и оценки результатов. Особо хочу подчеркнуть, что данный стандарт разработан на основе международного стандарта ISO и принят в результате совместного сотрудничества с компанией WUF13 Азербайджан", - отметил А. Мехдиев.