Сеул поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации своих граждан из Ирана

17 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным представителем министра иностранных дел Республики Корея Бэком Чухёном.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел.

Сообщается, что во время встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея в политической, экономической, торговой, образовательной, высокотехнологичной и других сферах. Стороны подчеркнули важность расширения двусторонних отношений и активизации взаимных визитов.

Также было отмечено значение работы Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Кореи, проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел. Было подчеркнуто, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

Обсуждались масштабные энергетические и транспортные проекты, реализуемые в регионе, а также планы по экспорту альтернативной энергии. Прошел обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджана со странами Центральной Азии, включая вопросы взаимодействия в рамках формата C6. Подчеркнута важность развития межрегиональных связей, расширения транспортно-логистических возможностей и углубления экономического партнерства.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал корейскую сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, а также о масштабных восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях.

Стороны обсудили также региональные и международные вопросы безопасности, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Корейская сторона выразила глубокую благодарность за оказанную помощь в эвакуации своих граждан через территорию нашей страны из Ирана.

Во время встречи обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.