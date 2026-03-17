Цена азербайджанской нефти приблизилась к 110 долларам

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,09 доллара США, или 0,08% и составила 109,19 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,07 доллара США или 0,07%, и составила 105,31 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 0,94 доллара США или 1,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 71,00 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,23 доллара США или 0,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 103,7 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.