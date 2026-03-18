Бакинское метро переходит на усиленный режим работы

ЗАО "Бакинский метрополитен" переходит на усиленный режим работы в связи с праздниками Новруз и Рамадан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Milli.Az в акционерное общество.

В связи с праздниками Новруз и Рамазан на линии будут подготовлены резервные поезда. Кроме того, будут внесены изменения в интервалы движения поездов.

Так, 20-21, 25-28 и 30 марта интервалы составят 2,5 минуты в направлении "28 мая - Ахмедлы", а 22-24 и 29 марта - до 3 минут в том же направлении.

На других участках (20-31 марта) интервалы составят 7 минут в направлении "Ази Асланов - Ахмедлы", 7 минут в направлении "Автовокзал - 8 Ноября" и 14 минут в направлении "Автовокзал - Ходжасан".

Отмечается, что меры безопасности пассажиров будут усилены.