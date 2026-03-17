Азербайджан призвал Иран завершить расследование в связи с атакой беспилотников на Нахчыван

17 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили региональную обстановку и состояние двусторонних отношений.

Джейхун Байрамов подчеркнул необходимость завершения иранской стороной расследования в соответствии с ранее данным обещанием после атак беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики, совершенных с территории Ирана.

Было также отмечено, что в ходе военных действий недопустимо наносить удары по гражданским объектам. Азербайджан выступает за скорейшее прекращение эскалации в регионе и урегулирование существующих проблем путем переговоров.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад. В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.