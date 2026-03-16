Добыча нефти в ОАЭ сократилась более чем вдвое

Ежедневная добыча нефти в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась более чем вдвое, поскольку конфликт с Ираном и фактическое закрытие Ормузского пролива вынудили государственную нефтяную компанию ADNOC ввести масштабные остановки производства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters, прекращение коммерческого судоходства через Ормузский пролив, который обычно используется для транспортировки примерно пятой части мировых запасов нефти, вызвало масштабные сбои на мировых энергетических рынках, передает Day.Az.

Компания ADNOC заявила о сокращении добычи нефти на шельфе.

По оценкам аналитиков, общее сокращение добычи нефти на Ближнем Востоке сейчас составляет от 7 до 10 миллионов баррелей в сутки, или от 7% до 10% от мирового спроса.