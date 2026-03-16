Страны ЕС могут отправить военные корабли в Ормузский пролив

Главы МИД ЕС обсуждают отправку военных кораблей в Ормузский пролив, для чего может быть изменен мандат европейской военно-морской операции Aspides в Красном море.

Как передает Day.Az, об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

"У ЕС есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли", - отметила она перед встречей глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе.

При этом дипломат признала, что "это не будет просто".