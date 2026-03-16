Эти водители могут быть оштрафованы до 200 манатов

В последнее время все чаще можно встретить людей, которые слушают в автомобиле музыку на очень высокой громкости. Прослушивание музыки на полную громкость в любое время суток не только беспокоит жителей вокруг, но и противоречит нормам культуры. По словам жителей, такие люди создают шум даже во время пробок.

Эксперты отмечают, что за такие случаи предусмотрены определенные штрафы, однако законодательство следует пересмотреть. Дело в том, что высокий уровень шума чаще всего связан с дополнительными усилителями звука, устанавливаемыми в автомобилях, а их музыкальная мощность очень высока. Предотвращение подобных случаев является важной задачей.

Как сообщает Day.Az, согласно законодательству о прослушивании громкой музыки в автомобиле и бытовом шуме, такие действия считаются нарушением общественного порядка.

За это предусмотрены следующие меры наказания:

Административный штраф - лица, создающие шум, могут быть оштрафованы полицией в соответствии с установленными правилами. В Азербайджане такие штрафы за бытовой шум обычно составляют от 50 до 200 манатов, однако конкретная сумма может варьироваться в зависимости от степени нарушения.

Задержание автомобиля - при чрезмерном уровне шума и игнорировании предупреждений транспортное средство может быть временно задержано.

Дополнительные меры - при повторных нарушениях полиция может применить более строгие меры, например демонтаж дополнительных звуковых устройств, составление административного протокола и т.д.