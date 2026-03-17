Военная операция против Ирана скоро завершится

Военная операция США и Израиля против Ирана закончится в ближайшее время, однако это произойдет не на текущей неделе.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, завершится ли кампания против Ирана на этой неделе.

"Не думаю, но это произойдет скоро", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе. В последующие дни противостояние расширилось.

8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.

На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.