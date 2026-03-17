Проведено первое заседание Совместной рабочей группы по сотрудничеству в энергетике между Азербайджаном и Сербией
В министерстве энергетики прошла первая в гибридном формате встреча Совместной рабочей группы по сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией в сфере энергетики.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.
Отмечается, что заседание велось под сопредседательством заместителя министра Орхана Зейналова и государственного секретаря министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Сони Влахович.
Согласно информации, в мероприятии приняли участие представители SOCAR, Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, Агентства по регулированию энергетики Азербайджана, а также министерства горнодобывающей промышленности и энергетики и компании "Srbijagas" со стороны Сербии.
"Заместитель министра Орхан Зейналов подчеркнул развивающееся сотрудничество между двумя странами в различных сферах, особенно в энергетике. Было отмечено, что заседание Совета стратегического партнерства, состоявшееся 15 февраля 2026 года в Белграде под сопредседательством глав Азербайджана и Сербии, внесло вклад в расширение этого сотрудничества.
Государственный секретарь министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Соня Влахович отметила, что благодаря подписанным меморандумам и соглашениям сотрудничество между Азербайджаном и Сербией достигло стратегического уровня", - сообщает министерство.
Подчеркивается, что во время заседания были проведены широкие обсуждения по вопросам нефтегазового сектора, энергетической инфраструктуры, производства электроэнергии и повышения энергоэффективности.
"Было подчеркнуто, что поставки азербайджанского газа в Сербию вносят значительный вклад как в энергетическую безопасность Сербии, так и Европы. Кроме того, обсуждался совместный проект строительства газовой электростанции в городе Ниш, а также прошел обмен мнениями по вопросам теплообеспечения, "зеленой" энергетики и повышения энергоэффективности", - сообщает министерство.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре