Проведено первое заседание Совместной рабочей группы по сотрудничеству в энергетике между Азербайджаном и Сербией

В министерстве энергетики прошла первая в гибридном формате встреча Совместной рабочей группы по сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией в сфере энергетики.

Отмечается, что заседание велось под сопредседательством заместителя министра Орхана Зейналова и государственного секретаря министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Сони Влахович.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие представители SOCAR, Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, Агентства по регулированию энергетики Азербайджана, а также министерства горнодобывающей промышленности и энергетики и компании "Srbijagas" со стороны Сербии.

"Заместитель министра Орхан Зейналов подчеркнул развивающееся сотрудничество между двумя странами в различных сферах, особенно в энергетике. Было отмечено, что заседание Совета стратегического партнерства, состоявшееся 15 февраля 2026 года в Белграде под сопредседательством глав Азербайджана и Сербии, внесло вклад в расширение этого сотрудничества.

Государственный секретарь министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Соня Влахович отметила, что благодаря подписанным меморандумам и соглашениям сотрудничество между Азербайджаном и Сербией достигло стратегического уровня", - сообщает министерство.

Подчеркивается, что во время заседания были проведены широкие обсуждения по вопросам нефтегазового сектора, энергетической инфраструктуры, производства электроэнергии и повышения энергоэффективности.

"Было подчеркнуто, что поставки азербайджанского газа в Сербию вносят значительный вклад как в энергетическую безопасность Сербии, так и Европы. Кроме того, обсуждался совместный проект строительства газовой электростанции в городе Ниш, а также прошел обмен мнениями по вопросам теплообеспечения, "зеленой" энергетики и повышения энергоэффективности", - сообщает министерство.