В освобожденном от оккупации Кяльбаджаре впервые отпраздновали Новруз

После освобождения от оккупации в районе Кяльбаджар впервые с участием жителей прошли мероприятия, посвященные празднованию Новруза.

Как передает Day.Az, об этом сообщили агентству Trend в специальном представительстве Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджаре и в Службе восстановления, строительства и управления районом Кяльбаджар.

Сообщается, что мероприятие, организованное совместно специальным представительством Президента Азербайджана в Кяльбаджаре и Службой восстановления, строительства и управления районом, при поддержке Министерства культуры, было направлено на создание праздничного настроения для семей и детей, проживающих на территории района, а также на укрепление чувства солидарности и единства.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за земли Азербайджана, и исполнения Государственного гимна. Специальный представитель Президента в Кяльбаджаре Башир Гаджиев поприветствовал жителей на праздничной площади и поздравил их с Новрузом, выразив наилучшие пожелания.

В первом жилом квартале города был установлен большой самани, зажжен праздничный костер. Под звуки зурны, балабана и нагары прошла музыкальная программа, в ходе которой танцевальная группа Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрет Амирова "Гейгель" исполнила танцы "Узундэрэ", "Дженги" и "Даглы". На площади дети участвовали в традиционной игре с яйцами, продолжая новрузовские обычаи. Неотъемлемой частью кяльбаджарского фольклора игра "Марал" придала празднику особый колорит.

Озан, выступивший в образе Деде Горгуда, играл на кобузе и давал благословение. Веселые сценки с Коса и Кечали, а также выход Весенней девы подарили детям незабываемые впечатления.