В Иране рассказали подробности 55-й волны ударов по Израилю

Иран в рамках 55-й волны ударов по Израилю атаковал Тель-Авив, аэропорт Бен-Гурион, а также производящие мощности оружейной компании Rafael и авиационной корпорации Israel Aerospace Industries, используя сверхтяжелые баллистические и гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Day.Az со ссылкой на SNN.

В ходе ударов иранские военные применяли высокоточные и сверхтяжелые гиперзвуковые ракеты Fattah, Emad и Qadr, а также беспилотники.

Также отмечается, что удары были нанесены по стратегическим центрам производства оружия Rafael, базе США в ОАЭ Ад-Дафра и военным объектам Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.