Человек-провокация: жалкие потуги Окампо

Автор: Акпер Гасанов

В преддверии 8-го саммита Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая в Ереване, в социальных сетях начинает раскручиваться очередная информационная кампания, призванная вернуть в международную повестку так называемую "тему Нагорного Карабаха". Одним из ее активных промоутеров выступает бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо - фигура, уже давно известная своими лживыми и провокационными заявлениями.

Вот и сейчас, согласно умозаключению Окампо, европейские лидеры якобы "неизбежно" будут вынуждены обсудить вопрос "120 тысяч депортированных армян", несмотря на то, что официальная повестка саммита подобной темы не содержит. Более того, Окампо фактически анонсирует запуск скоординированной кампании давления через социальные сети с целью навязать эту тему участникам встречи.

Сам по себе этот подход не нов. Мы наблюдаем классическую попытку искусственно сформировать информационный фон, который затем должен быть трансформирован в политическое давление. Однако в данном случае особое внимание заслуживает то, что подобные действия идут вразрез не только с позицией Баку, но и с официальной линией Еревана, который в последние годы последовательно заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана и необходимости завершения мирного процесса.

Фактически, речь идет о попытке вмешательства во все еще хрупкий, но продвигающийся вперед диалог между двумя странами. Причем вмешательства, основанного на откровенных манипуляциях и подмене понятий. Особенно показательной является риторика Окампо о "насильственной депортации". В реальности речь идет о людях, которые имели гражданство Армении и в итоге оказались на территории этой же страны.

Попытка представить этот процесс как гуманитарную катастрофу глобального масштаба выглядит, мягко говоря, натянутой. Возникает вполне логичный вопрос: куда, по мнению Окампо, должны были направиться граждане Армении с армянскими паспортами? На Луну? Или в некое абстрактное "третье пространство", существующее исключительно в политических фантазиях?

Подобная аргументация не выдерживает элементарной логики. Более того, она демонстрирует сознательное игнорирование контекста, в котором происходили события. Речь идет о завершении многолетнего конфликта, в рамках которого Азербайджан восстановил контроль над своими международно признанными территориями.

При этом Окампо и его сторонники предпочитают полностью замалчивать другую сторону вопроса - судьбу сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении в разные годы. Эти люди также имеют право на возвращение к своим историческим местам проживания. Их трагедия не менее значима, однако почему-то не становится объектом столь же активных международных кампаний. Избирательность в подходе к гуманитарной повестке давно стала отличительной чертой подобных "правозащитных" инициатив. Одни истории активно продвигаются и политизируются, другие - игнорируются, поскольку не вписываются в заданный нарратив.

Отдельного внимания заслуживает и последовательность заявлений самого Окампо. Еще в ноябре прошлого года он уверенно утверждал, что в ближайшие три месяца откроется "историческое окно" для международного признания "прав народа Нагорного Карабаха". Как мы видим сегодня, эти прогнозы не просто не сбылись - они оказались полностью оторванными от реальности. Это позволяет говорить не о случайной ошибке, а о системной проблеме - склонности к громким, но необоснованным заявлениям, рассчитанным скорее на создание информационного шума, чем на отражение реального положения дел.

В этой связи возникает закономерный вопрос: чем руководствуется Окампо? Искренним заблуждением или вполне прагматичными мотивами? Учитывая активность и настойчивость его риторики, трудно исключить, что подобная деятельность приносит ему вполне ощутимые дивиденды - будь то политические, репутационные или финансовые.

При этом последствия подобных действий могут быть весьма негативными. Подогрев реваншистских настроений в армянском обществе, создание иллюзий о возможности пересмотра уже сложившихся реалий, попытки сорвать или затормозить мирный процесс - все это напрямую противоречит интересам как региона в целом, так и самой Армении.

Сегодня, когда Баку и Ереван, при посредничестве международных партнеров, продвигаются к окончательному урегулированию, подобные провокации выглядят особенно деструктивно. Они не предлагают решений, не способствуют диалогу и не учитывают текущий баланс сил и интересов. Характерно и то, что Окампо, судя по его публичной активности, готов продвигать свои идеи на любых площадках - вне зависимости от их уместности или контекста. Это лишь подчеркивает, что речь идет не о взвешенной позиции эксперта, а о навязчивом стремлении оставаться в центре внимания за счет громких и конфликтных тем.

В конечном итоге, мы имеем дело с очередной попыткой вернуть в международную повестку вопрос, который де-факто уже закрыт. Попыткой, основанной на эмоциональной риторике, односторонних интерпретациях и игнорировании ключевых фактов. Именно поэтому реакция на подобные инициативы должна быть предельно спокойной и рациональной. Без излишней эмоциональности, но с четким указанием на их несостоятельность и оторванность от реальности. Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - это сложный, но необходимый путь. И любые попытки сбить его с курса, будь то через информационные кампании или политические спекуляции, в конечном итоге обречены на провал.