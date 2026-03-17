Город Евлах выбран спортивной столицей Азербайджана на 2027 год.

Как передает Day.Az, такое решение было принято 17 марта на заседании коллегии Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Отмечается, что после презентаций городов-кандидатов город Евлах был выбран "Спортивной столицей" страны на следующий год.

Напомним, что спортивной столицей Азербайджана на 2026 год является город Газах. Кроме того, статус спортивной столицы Азербайджана в 2024 году носила Губа, а в 2025 году его получила Габала.