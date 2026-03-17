https://news.day.az/sport/1822803.html Евлах выбран спортивной столицей Азербайджана на 2027 год Город Евлах выбран спортивной столицей Азербайджана на 2027 год. Как передает Day.Az, такое решение 17 марта было принято на заседании коллегии Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Отмечается, что после презентаций городов-кандидатов город Евлах был выбран "Спортивной столицей" страны на следующий год.
Евлах выбран спортивной столицей Азербайджана на 2027 год
Город Евлах выбран спортивной столицей Азербайджана на 2027 год.
Как передает Day.Az, такое решение было принято 17 марта на заседании коллегии Министерства молодежи и спорта Азербайджана.
Отмечается, что после презентаций городов-кандидатов город Евлах был выбран "Спортивной столицей" страны на следующий год.
Напомним, что спортивной столицей Азербайджана на 2026 год является город Газах. Кроме того, статус спортивной столицы Азербайджана в 2024 году носила Губа, а в 2025 году его получила Габала.
