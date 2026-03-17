В Азербайджане объявлен прием работ на выставку-проект "Краски весны"

С целью приобщения подрастающего поколения к природе, раскрытия ее удивительной красоты в разные времена года и формирования бережного отношения к окружающей среде объявлен прием работ на творческую выставку "Краски весны" (Baharın rəngləri), проходящую под девизом "Будь в контакте с природой - запечатлей ее очарование", передает Day.Az.

К участию принимаются пейзажные работы, посвященные весенней тематике. В числе рекомендуемых направлений - настроение весны, окружающие весенние пейзажи, пробуждение природы, воображаемые весенние сцены, а также флора и фауна этого времени года.

Крайний срок приема работ - 7 апреля 2026 года. Заявки необходимо направлять на электронный адрес: [email protected]

Участникам следует представить фотографию работы, указать ее название, размеры и технику исполнения, дату рождения, контактные данные, а также имя и фамилию. Заявки с неполной информацией рассматриваться не будут.

К участию допускаются авторы в возрасте от 8 до 21 года. Максимальный размер работ - до 30×40 см. Участие в выставке является бесплатным. По итогам отбора 100 работ будут представлены на экспозиции, из которых 30 произведений будут экспонироваться в течение трех недель в Хатаинская детская художественная галерея.

Организаторы подчеркивают, что ожидают от участников оригинальные произведения, отражающие личные чувства, мысли и индивидуальное художественное видение.

Авторы отобранных работ будут награждены сертификатами.

Организаторами проекта выступают - Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная картинная галерея, Хатаинская детская художественная галерея и Хатаинский центр искусств.

Проект реализуется при поддержке - Азербайджанская государственная академия художеств, Азербайджанское телевидение и радиовещание, Исполнительная власть Хатаинского района и Союз художников Нахчыванской Автономной Республики.

Дополнительная информация: +994 51 310 74 01 (телефон/WhatsApp).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az