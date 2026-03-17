Сетевые шакалы: фейки, грязь и шантаж объединились против Азербайджана

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

У любой подлости есть почерк. У бытовой - мелкий и суетливый. У уголовной - жадный и трусливый. У политически окрашенной - расчетливый, холодный, многослойный. История вокруг кампании против Алены Алиевой несет на себе именно такой отпечаток. Здесь сошлись сразу несколько элементов: целенаправленный вброс, скоординированное распространение, жалкая и тупая попытка вымогательства на миллионы, сомнительные посредники, откровенно фальшивый визуальный ряд и, наконец, ключевая деталь всей конструкции - разговоры о "разрешении сверху" и о том, что кто-то уже нажал некую "кнопку" для перемен.

Перед нами уже не просто очередная гадкая помойка социальных сетей, где моральные банкроты зарабатывают лайки на чужом унижении. Перед нами модель. Отработанная, технологичная, опасная. Суть ее проста: взять ложь, придать ей визуальную форму, запустить через говорящие головы, затем превратить информационный яд в инструмент шантажа, а поверх всего этого набросить политический туман - так, чтобы грязная уголовщина выглядела частью якобы большой игры.

Именно в этом месте обычная мерзость переходит в разряд общественной угрозы.

С начала года проживающие за рубежом Мехман и Эмин Гусейновы, а также Габиль Мамедов начали разгонять клеветническую кампанию против Алены Алиевой. Распространение шло по разным платформам. В ход были пущены намеки, вбросы, демонстрация короткого фрагмента изображения в прямом эфире. Расчет здесь предельно прозрачный: в цифровую эпоху достаточно показать секунду, полутень, обрезанный кадр, чтобы тысячи людей достроили остальное собственной фантазией.

Параллельно с этой кампанией некий человек, находясь за границей, начал выходить на высокопоставленных лиц Азербайджана через социальные сети, электронную почту и зарубежный номер телефона. Содержание его действий не оставляет пространства для двусмысленности: он угрожал распространением якобы имеющихся кадров и требовал 5 миллионов евро за молчание. Сама логика такого поведения уничтожает всякую маску "правдорубства". Когда в ход идет ценник, исчезают последние иллюзии. Журналистикой здесь и не пахнет. Политической борьбой - тоже. Здесь начинается территория вымогателя.

Затем последовало возбуждение уголовного дела. Был задержан гражданин Азербайджана Ф.С., подозреваемый в этом преступлении. На допросе он дал показания и описал цепочку контактов. По его словам, 11 февраля он связался со страницей "Sancaq Media" в Facebook и попросил прислать ему видео или фотографии из личной жизни А.Алиевой. Ответ, по его утверждению, пришел почти сразу: Эльман Алиев и Мамед Зеки Селимов переслали ему якобы "соответствующие материалы". Дальше начинается самая убийственная часть этой истории: сам получатель, взглянув на видео, усомнился в подлинности. Иными словами, даже человек, решивший использовать этот пакет для шантажа, не увидел в нем достоверности. Уже на первом касании конструкция трещала по швам.

Однако моральная природа подобных схем такова, что отсутствие правды вовсе не мешает запуску лжи. Напротив, ложь удобнее правды.

Получив эти материалы, задержанный начал писать в в соцсетях первым лицам государства, сообщая, что располагает информацией о личной жизни Алены и хочет выйти на связь. Ответа он не получил. Тогда последовал следующий шаг: обращение через сайт Фонда Гейдара Алиева с оставленными контактами и повторением условий. Потом - угрозы распространить информацию "по всему миру", включая информационные агентства, посольства, парламенты и так далее. Затем - контакт через Telegram с Джавидом Гурбановым и озвучивание суммы. Изначально, по его собственным словам, он хотел потребовать 10 миллионов евро, затем снизил планку до 5 миллионов ради ускорения процесса.

Перед нами не фанатик идеи, не человек с "убеждениями", не носитель "гражданской позиции". Перед нами настоящий мерзавец, торгаш грязью. Такой человек мыслит не категориями правды, а категориями ставки. Сколько можно выжать? Как быстро можно надавить? Кому написать, чтобы испугались? Куда пригрозить "слить", чтобы сделка состоялась?

Мехман и Эмин Гусейновы, а также Габиль Мамедов выступают в этой истории как публичные усилители. Их функция - вывод грязи из темного канала в публичное пространство. Любая подобная операция нуждается в рупорах. Сам по себе файл, лежащий в чьем-то телефоне, еще ничего не значит. Силу он приобретает лишь тогда, когда его начинает озвучивать человек с аудиторией, с политическим имиджем, с претензией на влияние. Именно поэтому участие блогеров в подобных кампаниях всегда требует особого внимания. Они превращают технический мусор в общественный сюжет. Они переводят фальшивку в режим общественного обсуждения. Они создают фон, в котором вымогатель уже может работать не с пустыми руками, а на волне заранее подогретого скандала.

Посредники вроде Эльмана Алиева и Мамеда Зеки Селимова, если исходить из показаний и содержимого аудиозаписей, играют другую роль. Их функция - обеспечить логистику грязи. Они связывают заказчиков, распространителей и конечного исполнителя. В подобных схемах именно посредник часто оказывается самым красноречивым персонажем. У него нет яркого публичного образа, зато есть практическая полезность: достать, переслать, подтвердить, успокоить, подстегнуть, встроить один эпизод в более широкую игру. Грязные операции вообще редко держатся на одном центральном фигуранте. Они строятся как цепочка взаимозаменяемых рук, чтобы в случае провала каждый мог сказать: "Я просто переслал", "я просто слышал", "я не знал", "мне сказали".

Сам задержанный - фигура особая. С одной стороны, он участник преступной схемы. С другой - именно его действия высветили ее внутреннюю механику. Его признания показывают важнейшую вещь: между интернет-клеветой и попыткой получить миллионы существовала не абстрактная, а прямая связь. Речь идет о двух частях одного процесса. Сначала создается грязный информационный фон, затем появляется вымогатель с предложением "решить вопрос". Такой механизм известен давно: сначала поджог, потом продажа огнетушителя.

И наконец, источник видеоматериалов. Здесь обнаруживается самая позорная часть всей конструкции. Анализ изображений в телефоне подозреваемого показал, что они были взяты с сайтов категории "18+", а в кадре фигурировала женщина, известная под псевдонимом Amber Lulu. Следствию известны ее реальные данные, а в открытых аккаунтах имеется множество фотографий. Следовательно, весь этот "компромат" изначально был построен на подмене личности. Иначе говоря, людям предложили поверить, что чужое порноизображение - это основание для шантажа конкретной женщины. Ниже этого дна находится уже только полная нравственная пустота.

Люди проверяются не словами, а пределом дозволенного, на который они готовы пойти ради выгоды. В этой истории предел давно пересечен.

Первый признак нравственного разложения - готовность использовать женское имя как расходный материал. Удар наносился не по абстрактному оппоненту, а по женщине, причем через самую грязную и самую трусливую форму давления - через сексуализированную клевету. Подобный прием всегда выбирают те, у кого нет ни фактов, ни чести, ни смелости говорить на равных. Остается одно: пачкать. В надежде, что общественный инстинкт скандала сделает за них остальную работу.

Второй признак - сознательное использование лжи, подлинность которой вызывает сомнение даже у участников схемы. Люди, уверенные в фактах, не строят кампанию на размытых фрагментах и сомнительных совпадениях черт лица. Люди, озабоченные истиной, не прикрывают свои действия суммой в миллионы евро за молчание.

Третий признак - обожествление собственной безнаказанности. Эмигрантская дистанция, чужая юрисдикция, интернет-псевдослава, аудитория, привыкшая к скандалу, ощущение политической крыши - весь этот набор развращает особенно быстро. Человек начинает верить, что за границей ему позволено все: клеветать, подделывать, вымогать, разгонять ложь и одновременно изображать из себя жертву режима. Здесь и рождается самый отвратительный тип политического подлеца - тот, кто прячет банальную уголовщину под плащом идеологии.

Особого внимания заслуживает аудиозапись, обнаруженная в телефоне задержанного, где обсуждается уже не только распространение грязи, но и политический смысл происходящего. Там звучит ключевая формула: вопрос был "разрешен" к озвучиванию, тему позволили раздуть, а дальше начинается рассуждение о том, что "сверху уже нажата кнопка" на смену режима, и что остается лишь понять, в каком формате это произойдет и кто будет выведен перед обществом.

Слова подобного рода никогда не возникают случайно. Они могут быть ложным хвастовством, попыткой придать себе вес, желанием напугать собеседника причастностью к большой игре. Такой вариант нельзя исключать. Политические авантюристы обожают изображать, будто за ними кто-то стоит. Им жизненно важно казаться не одиночками, а людьми "с допуском". Однако даже в этом случае подобная риторика уже показательна. Она раскрывает психологию участников: собственную грязную кампанию они осмысляют как часть чего-то большего, как элемент давления на власть, как пробный шар, как медийную операцию в ожидании некоего сигнала.

Но есть и более тревожное прочтение. Разговор о "разрешении сверху" может быть не просто бравадой и не просто жаргоном мелких провокаторов. Он может указывать на присутствие куда более организованного центра координации - вплоть до спецслужб одной из стран. В таком случае вся эта грязная история перестает быть только уголовной авантюрой группы вымогателей и интернет-манипуляторов. Она может оказаться фрагментом более широкой грязной игры внешней спецслужбы, использующей эмигрантские сети, медиапосредников, шантажистов и цифровые фальсификации как расходный материал для давления на Азербайджан. Голословно утверждать подобное без завершенного расследования нельзя. Но игнорировать такую вероятность было бы политической наивностью. Слишком уж характерен сам язык: "разрешили", "нажата кнопка", "дозволенная черта", "смена режима", "кого выведут перед обществом". Так обычно мыслят не независимые игроки, а люди, привыкшие к сигналам, к санкциям, к кураторству и к чужой воле.

Фраза о том, что кто-то "сверху" решил судьбу режима, а далее останется лишь подобрать форму перемен и подходящую фигуру, выглядит как симптом куда более серьезного сознания - сознания зависимости. В такой картине мира Азербайджан мыслится не как субъект собственной политической воли, а как площадка, где некие внешние силы якобы распределяют роли, нажимают кнопки и подбирают будущих фаворитов для общества. Само допущение подобного языка уже многое говорит о среде, в которой он циркулирует. Там, где политическое воображение питается внешним арбитром, всегда быстро рождается соблазн стать агентом чужой воли и продать свою услугу дороже.

Любая подобная операция имеет несколько возможных уровней мотивации, и они вполне могут наслаиваться друг на друга.

Первый мотив - деньги. Здесь все предельно ясно. Требование 5 миллионов евро выводит финансовый интерес на передний план. Второй мотив - стремление встроиться в чужую игру. Блогеры, посредники, цифровые провокаторы и мелкие шантажисты часто мечтают стать полезными для более крупных центров влияния. Они подают сигнал: мы готовы пачкать, разгонять, тестировать реакции, создавать турбулентность. Третий мотив - внешнее давление на Азербайджан как на сильное государство, проводящее самостоятельную линию. Сильная страна раздражает очень многих. Победоносная страна раздражает еще сильнее. Государство, не желающее жить по чужому сценарию, всегда становится объектом атак - дипломатических, медийных, идеологических, санкционных, репутационных. В такой борьбе грязные персональные кампании выполняют роль дешевого, но действенного подрывного средства.

И вот здесь появляется главный вопрос: кто именно заинтересован в том, чтобы в Азербайджане нормой стала политика через подделку, шантаж и репутационный террор? Кому выгодно, чтобы общественный разговор сместился с реальных проблем, программ и стратегий на помойку интимного фейка? Кто получает дивиденды от превращения интернета в канал моральной диверсии? А если за риторикой о "разрешении сверху" действительно просматривается тень внешнего кураторства, то вопрос становится еще жестче: какая именно сила пытается проверять Азербайджан на прочность руками говорливых поденщиков, цифровых провокаторов и морально разложившихся посредников?

Ответ на этот вопрос не терпит голословности, но сама постановка его абсолютно закономерна. Слишком многое в этой истории указывает на то, что отдельные исполнители видят себя лишь винтиками в чьей-то большей игре.

Такие люди опасны не потому, что негодяи. Их сила как раз ничтожна. Опасность исходит от их готовности быть полезными любому хозяину, который захочет купить ложь оптом. У таких людей нет убеждений, зато есть аппетит. Нет чести, зато есть расчет. Нет границ, зато есть цена.

Вот почему подобные истории требуют не только расследования, но и жесткого общественного диагноза. Перед нами не "скандальные блогеры", не "радикальные критики", не "неудобные голоса". Перед нами лица, для которых клевета - ремесло, шантаж - метод, подделка - инструмент, а чужое достоинство - сырье для политического и финансового торга.

У грязи, как уже было сказано, есть почерк. В данном случае он предельно ясен: фальшивка, вымогательство, посредники, публичный разгон, разговоры о внешнем сигнале. Случайностью такую комбинацию уже не назовешь. Подлостью - можно. Преступлением - тоже. Но одного этого мало. Здесь отчетливо видна еще и попытка отрепетировать гораздо более опасную модель: модель, в которой ложь должна стать рычагом политического давления на Азербайджан.

Именно поэтому относиться к подобной мерзости как к очередной сетевой перебранке было бы роковой ошибкой. Речь идет о защите не только одного имени. Речь идет о защите самого принципа, по которому общество либо остается обществом чести, закона и достоинства, либо скатывается в болото, где любой фальсификатор с чужим видео и жадными глазами мнит себя кем-то.

Уж точно не человеком с достоинством и честью.