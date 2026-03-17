"Это заранее спланированная игра" - признание одного из распространителей фейковых кадров про семью Президента - ВИДЕО
Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности Азербайджана задержала человека, пытавшегося шантажировать семью Президента.
Как передает Day.Az, задержанный дал показания следствию.
Следствие представило часть аудиозаписи, обнаруженной в телефоне задержанного. На записи один из распространителей фейковых кадров, использованных для шантажа семьи Президента, признается, что группа действовала по указанию.
"Мехману (блогеру Мехману Гусейнову - прим. ред.) разрешили распространить эту информацию <...> Нам тоже разрешили это раскрутить. Ты же знаешь, какая игра ведется и кому какая роль отведена", - говорится в записи.
