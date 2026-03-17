"Это заранее спланированная игра" - признание одного из распространителей фейковых кадров про семью Президента

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности Азербайджана задержала человека, пытавшегося шантажировать семью Президента.

Как передает Day.Az, задержанный дал показания следствию.

Следствие представило часть аудиозаписи, обнаруженной в телефоне задержанного. На записи один из распространителей фейковых кадров, использованных для шантажа семьи Президента, признается, что группа действовала по указанию.

"Мехману (блогеру Мехману Гусейнову - прим. ред.) разрешили распространить эту информацию <...> Нам тоже разрешили это раскрутить. Ты же знаешь, какая игра ведется и кому какая роль отведена", - говорится в записи. 

