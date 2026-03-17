Важное нововведение в связи с соцпособиями

Будет внедрено важное нововведение, связанное с назначением социальных пособий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, новшество вступит в силу с 1 мая.

Согласно изменениям, пособие по временной утрате трудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до трех лет, а также единовременное пособие на погребение будут назначаться в проактивном порядке.

Это означает, что гражданам больше не потребуется обращаться в какие-либо учреждения, стоять в очередях или собирать документы. Все процессы будут осуществляться в цифровом формате.

При наступлении соответствующего случая гражданину будет отправлено SMS-уведомление о назначении либо информация появится в разделе уведомлений приложения "E-sosial".

Таким образом, граждане смогут без дополнительных затрат времени и усилий, без каких-либо трудностей, удобно отслеживать весь процесс через свои личные кабинеты.