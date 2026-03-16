Вниманию проживающих в Турции азербайджанцев

Посольство Азербайджана в Турции в течение одиннадцати дней не будет оказывать консульские услуги.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Отмечается, что консульский отдел посольства будет закрыт с 20 по 30 марта. Это связано с тем, что в соответствии с решением Кабинета министров указанные даты объявлены нерабочими днями в связи с праздниками Новруз и Рамазан.