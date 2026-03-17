Война в Иране отразилась на рынке автозапчастей в Азербайджане

Военная напряженность между Ираном и США отразилась и на рынке автозапчастей. Нарушение логистических цепочек в регионе, особенно поставок из Дубая в Азербайджан, привело к росту цен.

Как сообщает Day.Az, по словам предпринимателей, возникли трудности с поставками деталей кузова и нижней части автомобилей китайского и американского производства. В результате на рынке наблюдается дефицит, а цены выросли на 50-150 манатов.

Основной проблемой на данный момент остаются задержки в логистике. Из-за несвоевременной доставки грузов предложение на рынке сокращается, что напрямую влияет на рост цен.

К примеру, некоторые детали, которые ранее продавались за 150 манатов, в том числе водяные насосы, сейчас подорожали до 250 манатов. Аналогичный рост зафиксирован и на рулевые механизмы, а также другие запчасти.

Из-за напряженности на Ближнем Востоке возникли проблемы с передвижением судов, перевозящих автозапчасти. Альтернативные маршруты требуют дополнительных затрат, что также отражается на конечной цене. По словам предпринимателей, складские запасы почти исчерпаны, а часть грузов вовсе не удается своевременно вывезти из портов.

Дополнительные сложности создает и приостановка прямых авиарейсов. В настоящее время товары доставляются в Азербайджан через третьи страны, что увеличивает логистические расходы. Если текущая ситуация сохранится, в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост цен на автозапчасти.