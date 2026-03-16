Трамп раскритиковал нежелание союзников входить в коалицию по Ормузскому проливу

Нежелание некоторых союзников США входить в состав планируемой коалиции для восстановления неограниченного судоходства в Ормузском проливе показывает, что Вашингтон не может положиться на ряд своих зарубежных партнеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Он признал, что некоторые страны из числа союзников США "не с таким уж энтузиазмом" откликнулись на его призыв войти в состав упомянутой коалиции. "Я просто хочу, чтобы лживые СМИ и все остальные запомнили, что это было сказано [такими государствами]. Я был крупным критиком защиты [Соединенными Штатами других] стран. Поскольку знал, что мы их будем защищать. Но они не придут на помощь, если таковая нам когда-либо понадобится. Я это давно знал", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.