Азербайджанской филармонии подарены рояли всемирно известной Bösendorfer – праздничный концерт

14 марта 2026 года стало знаменательным и запоминающимся днём для Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. В результате поддержки и заботы Paşa Holdinq и министерства культуры Азербайджана Филармонии были переданы 2 концертных рояля всемирно известной австрийской фирмы "Bösendorfer", сообщает Day.Az.

Официальная церемония презентации роялей прошла при участии известных музыкальных деятелей страны и молодых исполнителей и сопровождалась концертной программой высокого уровня, превратившись для любителей музыки в настоящий праздник искусства.

Для выступления на церемонии презентации на сцену были приглашены народный артист Азербайджана и СССР, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли, а также заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов. В своих выступлениях они рассказали о развитии музыкального искусства в нашей стране, о выявлении и поддержке молодых талантов, а также о важной роли музыкальных инструментов мирового уровня в развитии национальной музыкальной среды и повышении исполнительской культуры. Было отмечено, что появление высококачественных роялей на сцене Филармонии является важным событием в музыкальной жизни страны и будет способствовать проведению будущих концертов на ещё более высоком художественном уровне.

В концерте выступили учащиеся музыкальных школ - пианист Тамерлан Мамедов, ученик Музыкальной школы №20 имени Ш.Алекперовой, и Медина Пашаева, ученица Детской школы искусств №3 имени Г.Алиевой. В программе прозвучали произведения Э.Грига "Танец из Йёльстера" и В.Мустафазаде "Биение сердца".

В продолжение программы было исполнено произведение Севды Ибрагимовой для двух фортепиано "Азербайджанские напевы". Произведение было представлено слушателям в яркой интерпретации пианистов Мурада Гусейнова и Мурада Адыгезалзаде.

В концерте также прозвучали пьесы из цикла Г. Форе Dolly, фрагменты из балета Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь".

Этот масштабный музыкальный вечер, объединивший на одной сцене исполнителей разных поколений, стал значимым событием культурной жизни. Мероприятие было встречено слушателями с большим интересом и бурными аплодисментами.

