Место проведения WUF13 в Баку будет оформлено в виде городка

Место проведения WUF13 будет оформлено в виде городка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Операционной компании WUF13 в Азербайджане Адиль Мамедов на мероприятии "WUF13 - информационная сессия для частного сектора".

Он напомнил, что в этом году крупнейшее неполитическое мероприятие ООН состоится в Баку с 17 по 22 мая. Ожидается, что в WUF13 примут участие до 30 тысяч человек.

"Мероприятие будет двухсторонним. В WUF13 предусмотрено участие руководителей государств и правительств, неправительственных организаций, ученых, архитекторов, а также представителей частного сектора", - отметил он.

Представитель WUF13 подчеркнул, что второй ключевой компонент мероприятия - платформа под названием Urban Expo.

"В рамках форума будут обсуждаться крупные социально-экономические вопросы, а также процессы, связанные с климатом. WUF13 пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе, и в настоящее время территория оформляется в виде городка. Приглашаю азербайджанские компании проявлять активность и присоединяться к WUF13", - добавил он.