Молитва 27-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

17 марта - двадцать седьмой день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:23, а ифтар в 19:04.

Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать седьмого дня месяца:

"Allahummərzuqni fihi fəzlə leylətil-Qədr. Və səyyir umuri fihi minəl-usri iləl-yusr. Vəqbəl məaziri və huttə ənniz-zənbə vəl-vizr. Ya rəufən bi-ibadihis-salihin".

Перевод:

"О Аллах! Ниспошли мне в этом месяце всю благодать Ночи Предопределения. Преврати в этом месяце мои тягости в легкость, прими мое раскаяние искрой мои недостатки и грехи. О сострадательный к своим праведным рабам!"

