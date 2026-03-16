Сколько дней не будет занятий в школах в праздничные дни?

В связи с праздниками Новруз и Рамазан в школах не будет занятий 11 дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно требованиям Трудового кодекса, в связи с тем, что праздничные дни совпадают с субботой и воскресеньем, установлены дополнительные выходные дни.

Так, 20, 21, 22, 23 и 24 марта считаются нерабочими днями в связи с праздником Новруз. Поскольку 21 и 22 марта приходятся соответственно на субботу и воскресенье, 25 и 26 марта также будут выходными днями.

Из-за того, что праздник Рамазан совпадает с днями Новруза 20 и 21 марта, 27 и 30 марта также будут считаться нерабочими днями. 28 и 29 марта приходятся на субботу и воскресенье.

Таким образом, первый учебный день в школах после праздников будет 31 марта.