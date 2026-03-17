В Баку разгрузят одну из ключевых дорог города

На пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехтиева в Баку начинается реализация нового проекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, проект осуществляется в рамках Государственной программы на 2025-2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях. Его цель - повысить безопасность дорожного движения и качество городской мобильности, а также устранить конфликтные точки на перекрестке.

В результате изменений для транспортных средств, поворачивающих налево, будут организованы специальные изолированные "карманные" полосы. Благодаря этому водители, совершающие поворот, будут отделены от общего потока, а транспорт, движущийся прямо, сможет продолжать движение без препятствий и с большей скоростью.

С учетом высокой интенсивности движения и неравномерности потоков на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Гасана Алиева, здесь будет отменено нерегулируемое приоритетное движение. Вместо этого для минимизации конфликтных точек и обеспечения очередности движения на перекрестке установят новые светофоры. Это позволит не только повысить пропускную способность перекрестка, но и максимально увеличить уровень безопасности.

Для удобства и доступности пешеходов также будут организованы регулируемые пешеходные переходы.