Почему банки Азербайджана дают кредиты под разные проценты

В Азербайджане граждане активно обращаются и оформляют банковские кредиты. Однако процентные ставки, предлагаемые банками, сильно различаются.

В чем же причина этого?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, процентные ставки по кредитам формируются под влиянием нескольких основных факторов. К ним относятся стоимость финансовых ресурсов банка, уровень риска, вид и срок кредита, а также финансовое состояние клиента.

Финансовый эксперт Исмаил Мамедов отметил, что при выдаче кредитов банки в первую очередь оценивают возможные риски:

"Чем выше риск, тем выше процентная ставка. Основная разница между процентными ставками банков связана с источниками их ресурсов, стоимостью привлеченных средств и уровнем риска. Рассчитывается риск невозврата кредита, и в соответствии с этим определяется процентная ставка. При низком уровне риска предлагаются более низкие проценты, а при высоком - более высокие.

Еще одной причиной является финансовая политика банков и стоимость привлекаемых ими средств. Некоторые банки привлекают депозиты под более высокие проценты, поэтому и кредиты у них обходятся дороже. Банки, стремящиеся привлечь клиентов, для создания конкуренции на рынке предлагают кредиты под более низкие проценты. В настоящее время минимальные ставки на рынке составляют 10-12%, а максимальные могут достигать 25-30%".

Гражданам рекомендуется перед оформлением кредита внимательно рассчитывать процентные ставки в разных банках.