Продаются ли в Азербайджане искусственные яйца?

Распространяемые в социальных сетях утверждения об искусственных яйцах вызвали обеспокоенность среди людей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, утверждается, что в некоторых странах яйца якобы изготавливаются искусственно. Желток и белок формируются с помощью химических веществ, а скорлупа создается в специальных формах.

Есть ли такие яйца в нашей стране?

Комментируя ситуацию, эксперт по пищевой безопасности Муталлим Абдуллазаде заявил, что подобная продукция не производится в массовом масштабе в мире.

По его словам, искусственное создание натурального яйца - процесс сложный и дорогостоящий:

"Во многих случаях подобные видео носят характер лабораторных экспериментов или сенсационного контента в соцсетях. С научной и экономической точек зрения производство и массовая продажа таких яиц нецелесообразны, поскольку обычные яйца обходятся дешевле. Поэтому ввоз или реализация подобной продукции в стране маловероятны".

Как же отличить натуральное яйцо от искусственного?

Эксперт отметил, что натуральное яйцо имеет более матовый, светлый оттенок, тогда как искусственное отличается более прозрачной и блестящей скорлупой. Кроме того, при разбивании у такого яйца желток и белок могут быть смешаны.

В свою очередь, председатель Общественного объединения Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Азербайджана Мурват Гасанли сообщил, что спрос на яйца в стране полностью обеспечивается. Импорт яиц практически не осуществляется, поэтому подобные утверждения не соответствуют действительности.