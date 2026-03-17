Израиль заявил о гибели командующего формированиями "Басидж" в результате авиаудара

Армия обороны Израиля подтвердила, что в результате ночного удара по Ирану был убит командующий военизированной организации "Басидж" Гуламреза Сулеймани.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, Сулеймани находился в палаточном лагере, который "Басидж" развернула после уничтожения ряда своих штабов.

Также отмечается, что в результате авиаудара погибли заместитель главы "Басидж" и другие высокопоставленные представители организации.

Отметим, что начиная с 28 февраля США и Израиль начали воздушные удары по Ирану из-за того, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе. В ответ Иран с того же дня атаковал Израиль и военные объекты США в странах региона ракетами и дронами.

В первый день военных ударов по Ирану погибли верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных.

8 марта Экспертный совет Ирана большинством голосов избрал Сейида Моджтабу Хаменеи третьим верховным лидером страны.

В период с 1 по 5 марта конфликт еще больше обострился, охватив различные страны Ближнего Востока.

Сообщается, что потери со стороны США составили 13 человек убитыми и более 140 ранеными.

В результате конфликта оказалась под серьезной угрозой энергетическая инфраструктура региона и морская транспортировка. Из-за напряженной ситуации в районе Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.