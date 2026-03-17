Что происходит с ценами на говядину в Азербайджане

В Баку наблюдается рост цен на говядину, однако в регионах ситуация иная.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, фермеры в регионах говорят, что существенных изменений в цене живого скота не произошло.

Они отмечают, что, несмотря на рост цен в торговых точках, закупочные цены на скот остаются примерно на прежнем уровне.

Фермер из Бардинского района Бахтияр Алиев рассказал, что основной доход его семьи зависит от личного хозяйства. В течение года он 3-4 раза откармливает крупный рогатый скот и выставляет его на продажу, определяя цену в соответствии с рыночными условиями.

По словам фермеров, при продаже животных обычно оценивают по весу. Однако зачастую вес определяется на глаз, после чего с покупателями ведутся переговоры.

Фермеры в Товузе, занимающиеся откормом, отмечают, что из-за закрытия животноводческих рынков продажа в основном осуществляется непосредственно в хозяйствах. При этом вес животных также часто определяется приблизительно, что приводит к финансовым потерям для фермеров.