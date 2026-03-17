Гороскоп на 17 марта

Сегодня гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное - воспользоваться этим, перейдя от слов к делу. Сегодня есть шанс "вытянуть" даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими - старайтесь не давить на окружающих, иначе получите жесткий отпор и потратите весь могучий потенциал этого дня на бессмысленные пререкания, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Овна рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!

Телец

Сегодня Телец будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ему захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Тельца не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Сегодня ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Тельцу довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.

Близнецы

Сегодня окружающие будут то и дело раздражать Близнецов. Даже если они напрямую не стоят на их пути и никак не могут помешать работе, Близнецам может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Близнецы сегодня способны потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ними рядом. Окружающим же будет казаться, что Близнецы придираются к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.

Рак

Сегодня Рак имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на его судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сам Рак сегодня настроен не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Его ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!

Лев

Сегодня Лев имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Льва это вряд ли смутит: он настроен по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок... Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь - сегодняшние решения Льва могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Лев будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Дева

Сегодня Дева будет настроена подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет ее доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ней и так согласны, Дева все-таки сумеет найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Она может умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Девы сегодня настрой. Ну а если она все же сумеет переключить эту свою бурную энергию на конкретные дела, то результат может порадовать ее гораздо больше, чем сомнительная победа в споре.

Весы

Сегодня за что бы Весы ни взялись, они будут относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит их жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Весы будут пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Весов, вызывая в их душе надрыв. Чтобы этого не произошло, им стоит сегодня четко расставить приоритеты, решив, что достойно их рвения, а что нет.

Скорпион

Сегодня Скорпион способен демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, - просто многие дела будут ему отлично удаваться! Звезды гороскопа наделяют его энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Скорпион способен решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие сегодня ни думали об его заносчивости, Скорпион не склонен смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует ему - это его проблемы.

Стрелец

Сегодня Стрелец даже в незнакомом собеседнике имеет шанс отыскать родственную душу! День наделяет его искренностью, прямотой и желанием общаться - в первую очередь с теми, кто ему дорог. Впрочем, Стрельцу будет тесно в узком кругу близких и друзей - ему захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек - ребенок, коллега, случайный попутчик - может стать для него сегодня задушевным собеседником, разговор с которым заставит Стрельца о многом задуматься.

Козерог

Сегодня Козерогу не следует торопиться! Звезды гороскопа предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Козерог полностью уверен в своих решениях, ему стоит обдумать их еще раз, а лучше - отложить на потом. Сегодня ситуация может поставить перед ним важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа склоняют Водолея продемонстрировать силу в каком-то вопросе - это обеспечит ему нужный результат. День наделяет Водолея уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему он сможет демонстрировать твердость в любом важном деле - и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Водолея и его умению стоять на своем, окружающим сегодня придется учитывать его мнение, волей-неволей идя на компромиссы.

Рыбы

Сегодня Рыбы узнают, что такое неукротимость! День обеспечивает их огромным количеством деятельной энергии, и это - ключ к их огромным возможностям! Рыбам под силу все то, что они раньше считали нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика - все это сегодня им по плечу. Рыбам может даже казаться, что нет такого препятствия, которое они не смогли бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то они правы.