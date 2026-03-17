В Азербайджане использование пометки для контента, созданного ИИ, станет обязательным

За распространение без соответствующей пометки фото-, видео- или аудиоматериалов, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта, будет применяться штраф.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, если фото-, видео- или аудиоматериалы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, намеренно распространяются в СМИ, демонстрируются публично или публикуются в интернет-источниках информации и/или в информационно-телекоммуникационных сетях без явно видимой пометки о том, что они созданы с помощью таких технологий, за это предусмотрен штраф в размере от 80 до 150 манатов.

Под "пометкой" понимаются автоматически присваиваемые технологиями искусственного интеллекта, а также дополнительно наносимые на фото-, видео- или аудиоматериалы визуальные, звуковые или текстовые обозначения.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.