Обнародован объем инвестиций в Промышленный парк в Балаханы

Промышленный парк в Балаханы действует с 2017 года. В парк было вложено в общей сложности 57 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель пресс-службы ОАО "Тəmiz Şəhər" Орхан Джаббаров во время информационного тура для журналистов по хозяйственным объектам ОАО в рамках WUF13.

По его словам, за этот период предприятия произвели продукции на общую сумму 416 миллионов манатов:

"Из продукции, произведенной методом вторичной переработки, на экспорт было отправлено 32 миллиона манатов. В парке осуществляется переработка отработанных моторных и пищевых масел. Государство поддерживает правильное управление отходами. Резиденты освобождаются от налога на добавленную стоимость, земельного налога, а также от таможенных пошлин на оборудование, ввезенное для производства.

Правильное управление отходами имеет важное значение для формирования модели устойчивого города".