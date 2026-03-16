Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана

Награждены военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики:

медалью "За Отчизну"

Гусейнова Рамиля Ариф оглу - майора

медалью "За военные заслуги"

Мовлаева Самира Ягуб оглу - майора

Аббасова Эльсевяра Мухаммед оглу - капитана

Эльдарова Заура Савзихан оглу - капитана

Гусейнова Эльчина Аллахверди оглу - капитана

Фарзалиева Илькина Мирза оглу - лейтенанта

Вагабзаде Шахина Идаят оглу - лейтенанта

Адамова Хаяла Фикрет оглу - старшего сержанта

Гаджизаде Сабухи Эльшан оглу - старшего сержанта

Гахраманзаде Эльмана Гахраман оглу - старшего сержанта", - говорится в документе.