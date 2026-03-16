О гуманитарной дипломатии забывают, хотя она очеловечивает политику

Выступление Президента Ильхама Алиева на открытии Глобального Бакинского форума я бы назвал ключевым и определяющим весь дальнейших ход дискуссий. Азербайджанский лидер, как всегда, задал тон обсуждениям, расставил нужные акценты и лишний раз доказал, что не случайно считается одним из самых серьезных политиков на мировой арене.

Об этом сказал в беседе c Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

И нам, и гражданам Армении следует вникнуть в сказанное Президентом Ильхамом Алиевым на церемонии открытия Глобального Бакинского форума. Он сказал, что мы живем в условиях мира, фактически, всего лишь семь месяцев, и этот мир достигнут не только на бумаге, но и на земле. Я бы посоветовал всем вникнуть в эту мысль. Всего семь месяцев! Наши страны провозгласили свою независимость в 1991 году, и с тех пор не было ни одного дня мира. Даже после освободительной войны 2020 года и положившей конец сепаратизму антитеррористической операции 2023 года оставалась напряженность. И только после вашингтонских договоренностей мы, наконец, смогли говорить о мире в полном смысле этого слова. Начались контакты между представителями гражданского общества, открываются коммуникации, сделаны первые шаги в экономическом взаимодействии. Сейчас важно придать этому процессу необратимый характер. Наш Президент неоднократно подчеркивал это.

После встречи в Вашингтоне в августе прошлого года, мир для нас изменился. А если он изменился для нас, значит, изменился и для всего региона. Как бы некоторые не пытались умалить геополитическое значение победы Азербайджана, это бесполезные усилия. Так же, как карабахский конфликт перевернул регион, так и его справедливое завершение вернуло все процессы в нужное русло.

Надо сказать, что сегодня о необходимости сделать мир между нашими странами необратимым говорит уже и армянская сторона. Недавно об этом заявил Никол Пашинян. Азербайджанское общество это приветствует, армянское, если не считать реваншистские круги, в целом тоже начинает осознавать преимущества мирного сосуществования. И не просто осознавать, но и ощущать их практически. После открытия Азербайджаном транзита для грузоперевозок в Армению, эта страна перестала зависеть от единственного погранперехода на границе Грузии и России. На прошлой неделе в Армению отправился очередной состав с зерном. Прежде этот груз доставлялся автотранспортом и в зимний период застревал на границе из-за непогоды. А сейчас? Сейчас этот маршрут работает как часы. Или возьмем закупку азербайджанского топлива. Благодаря нашим поставкам Армения избавилась от монополии, которую сохраняла Россия на армянском рынке. Диверсификация это всегда дополнительные гарантии энергетической безопасности и большая самостоятельность в принятии решений.

Все это стало возможным благодаря установившемуся миру. Президент Азербайджана прав - нет ничего лучше мира.

Нашему поколению будет немного трудно адаптироваться, потому что все происходило на наших глазах. Мы были свидетелями двух войн, тридцатилетней оккупации, этнических чисток, палаточных городков и других бед, которые принесла Азербайджану армянская агрессия. Для моего поколения заживление ран, буду откровенен, не будет быстрым. В деле построения мира мы возлагаем надежды на молодое поколение. Оно будет закладывать основы будущего благоденствия в нашем регионе, оно будет строить добрососедские отношения, в которых не будет ненависти. Потому что - еще раз повторю слова Президента, - нет ничего лучше мира. Если есть намерение построить мир, успех будет достигнут.

К сожалению, процесс идет не так гладко, как нам хотелось бы, потому что в Армении пока что остаются силы, противодействующие нормализации между нашими странами. Сам Пашинян признал, что в Армении есть силы, не желающие мира. Нужно не дать им шанса. Потому что наш регион заслужил мира. Достаточно воевали, достаточно пролили крови. Того, что было, нельзя изменить, как нельзя и забыть. Те беды, что пришлось перенести азербайджанскому народу, стали для нас уроком. Мы его выучили, а теперь настало время для мирного развития и нового взгляда на регион.

Отправка гуманитарной помощи Ирану - это мастер-класс по гуманитарной дипломатии от Президента Азербайджана. Без преувеличения. Это был очень мудрый, выверенный и очень прагматичный шаг.

О гуманитарной дипломатии часто забывают. Между тем, это важная составляющая международных отношений, способная разряжать напряженность и, я бы сказал, очеловечивать мировую политику. К сожалению, руководители большинства государств очень редко используют этот инструмент. Взаимодействие гуманитарной политики и гуманитарной дипломатии дает очень хорошие результаты. Азербайджан показал всему миру, что мы способны постоять за себя, способны защитить свои ценности. Мы не пасуем ни перед кем и никогда не поступаемся вопросами национальных интересов и национальной безопасности. Сейчас принято говорить о "красных линиях" Так вот, у Азербайджана есть свои "красные линии", которые он никому не позволяет переступать. Азербайджан, в отличие от многих других, жестко реагирует на любые попытки у щемить его безопасность или суверенитет. В этом все могли убедиться после инцидента в Нахчыване. И так же четко наша страна способна действовать в вопросах гуманитарной дипломатии.

Гуманитарная помощь Азербайджана не была масштабной и помпезной, она была не для галочки. Ее объем был невелик, но МЧС отправило в Иран специалистов, которые на месте проведут оценку ситуации, выяснят, в чем конкретно нуждается население, какие имеются вызовы. Я знаю, что некоторые трактуют этот шаг Баку в негативном свете, но следует понимать, что помощь отправлена не властям, а народу Ирана, в том числе азербайджанцам, составляющим почти что половину населения ИРИ.

И что хотелось бы особо подчеркнуть - мы снова были первыми. Президент Ильхам Алиев первым отправился в посольство Ирана, чтобы принести соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана. Азербайджан первым в мире отправил гуманитарную помощь в эту страну. Первым! После него гуманитарный груз отправила и Россия. Груз медикаментов был доставлен самолетом в Лянкяран, а оттуда фурами - в Иран.

Мы показали гибкость и мобильность. И этого правильная линия поведения. Нужно уметь ориентироваться в ситуации, когда вокруг тебя происходят серьезные конфликты. У нас под боком идет война, погибают люди, разрушается инфраструктура. В Баку все просчитывается, предусматривают все риски. Азербайджанская сторона внимательно наблюдает за всеми процессами и отрабатывает ситуацию на много шагов вперед.

Не сомневаюсь, что в Иране высоко оценили этот шаг Баку. Конечно, всякое может быть. На иранской стороне могут найтись силы, которые будут противодействовать гуманитарной помощи из Азербайджана. Слава богу, пока не поступало никаких сведений о недовольстве гуманитарной помощью из Азербайджана.

Да, всякое случается. Кому-то может показаться, что гуманитарная помощь это легкий процесс. На самом деле это не так. Вспоминаю 29-дневный простой фур нашего Красного Полмесяца с мукой, предназначенной для армянского населения Карабаха. Мы - нейтральная гуманитарная организация, далекая от политики и помогающая всем, кто нуждается в помощи. Нейтралитет - это краеугольный камень нашей деятельности. Мы всегда стремимся помогать жителям страны, независимо от их национальности и вероисповедания. В августе 2023 года наше Общество отправило муку в Ханкенди с самыми добрыми намерениями, но сепаратисты всячески противодействовали доставке гуманитарного груза по назначению.

В мире известно достаточно случаев, когда машины с гуманитарной помощью обстреливались, забрасывались камнями, подвергались нападению. Подобное случалось и в практике Азербайджанского Общества Красного Полумесяца. Помню, как-то во время сильного наводнения в одном из районов Азербайджана, сотрудники Красного Полумесяца повезли гуманитарный груз в наиболее пострадавшее село. Но из соседнего села, не пострадавшего от стихии, пришли люди и стали бросать камни в машины, требуя, чтобы помощь доставили и им.

Нашему Обществу 106 лет. 10 марта мы отметили день рождения. Это целая жизнь, и в ней может случаться всякое. Но неприятные инциденты это капля в море по сравнению с огромным удовлетворением, которое приносит нам наша работа. Мы помогаем людям, и благодарность в их глазах бесценна.

АОКП является частью Международного Движения Красного Креста и Красного полумесяца, которое следует семи фундаментальным принципам гуманитарной политики, не преследует никаких иных целей, кроме помощи людям, и всегда идем туда, где есть в этой помощи нужда. Несмотря на разную символику, все мы члены одного Движения.

Сегодня, когда между Азербайджаном и Армении установился мир, мы ждем инициатив от Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Пока что инициатив нет, хотя в прежние годы, в период оккупации, Федерация организовывала встречи между армянским Красным Крестом и нашим Красным Полумесяцем. По инициативе МФ, помню, в Грузии была такая встреча. Представители Красного Креста Армении приезжали в Азербайджан, наши представители посещали Армению. Попытки взаимодействия были. Не могу сказать, что они дали какие-то успешные результаты, но само наличие контактов уже было шагом вперед.

Гуманитарная дипломатия должна стать частью развивающихся между двумя вчерашними противниками позитивных процессов.

Лейла Таривердиева