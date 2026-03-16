В Азербайджане вынесли приговор Мартину Райану, обвиняемому в шпионаже в пользу Франции

Состоялось итоговое судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор, согласно которому Мартин Райан приговорен к 10, Азад Мамедли - к 12 годам лишения свободы.

Оба лица будут отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

Также суд постановил, что после полного отбытия наказания Мартин Райан будет выдворен за пределы Азербайджанской Республики.

Согласно обвинительному акту, установлены обоснованные подозрения в том, что Мартин Райан получал задания по сбору информации о производимых в Азербайджанской Республике оружии и боеприпасах, о комплектовании Азербайджанской армии в период 44-дневной Отечественной войны 2020 года, о лицах, проходящих военную службу в Вооруженных силах Азербайджана или уволенных в запас, которых можно привлечь к сотрудничеству, о лицах, получивших образование на французском языке за рубежом, об иностранных гражданах и юридических лицах, действующих в Азербайджане, а также о возможностях организации скрытых денежных переводов через Азербайджан в другие страны по поручению французской спецслужбы.

Кроме того, он обвиняется в получении заданий по сбору информации о сотрудничестве и связях Азербайджана с Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали, государствами Центральной Азии и другими странами, о планах военного сотрудничества, а также о вооружениях и боеприпасах, импортируемых в Азербайджан, и осуществление деятельности в этих направлениях.

Напомним, обвиняемые были арестованы 4 декабря 2023 года сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В отношении Мартина Райана, являвшегося генеральным директором ООО "Merkorama", было выдвинуто обвинение по статье 276 УК Азербайджана (шпионаж).

Согласно обвинению, Мартин Райан был привлечен к тайному сотрудничеству и впоследствии использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE), которые впоследствии были объявлены в Баку персонами нон грата и выдворены из страны.

По тому же уголовному делу, наряду с Мартином Райаном, гражданину Азербайджанской Республики Азаду Мамедли было предъявлено обвинение по статье 274 УК Азербайджана (государственная измена).