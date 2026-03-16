Члены Координационного штаба ознакомились с Генеральным планом города Ходжавенд

Как сообщалось ранее, 16 марта в городе Ходжавенд под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после заседания члены Координационного штаба ознакомились с реализуемыми на территории Ходжавендского района реконструкционными, инфраструктурными и экономическими проектами, в том числе с Генеральным планом города Ходжавенд.