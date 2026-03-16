https://news.day.az/world/1822633.html Энергосистема Кубы полностью вышла из строя На Кубе перестала работать Национальная электроэнергетическая система. Как передает Day.Az, об этом сообщила компания Unión Eléctrica de Cuba в соцсети Х. "Произошло полное отключение. Начинают применяться протоколы по восстановлению", - говорится в сообщении.
Энергосистема Кубы полностью вышла из строя
На Кубе перестала работать Национальная электроэнергетическая система.
Как передает Day.Az, об этом сообщила компания Unión Eléctrica de Cuba в соцсети Х.
"Произошло полное отключение. <...> Начинают применяться протоколы по восстановлению", - говорится в сообщении.
