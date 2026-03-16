Энергосистема Кубы полностью вышла из строя

На Кубе перестала работать Национальная электроэнергетическая система.

Как передает Day.Az, об этом сообщила компания Unión Eléctrica de Cuba в соцсети Х.

"Произошло полное отключение. <...> Начинают применяться протоколы по восстановлению", - говорится в сообщении.