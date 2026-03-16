Опубликованы правильные ответы вчерашнего выпускного экзамена

Опубликованы правильные ответы на выпускной экзамен, проведенный 15 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом распространил информацию Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Отмечается, что участники экзамена, а также родители, учителя и эксперты могут ознакомиться с разъяснениями ко всем тестовым заданиям, а также с правильными ответами на закрытые и кодируемые открытые задания по соответствующим гиперссылкам.

Поскольку проверка открытых заданий, требующих письменного ответа, занимает определенное время, объявление результатов планируется в течение ближайших 7 недель.