https://news.day.az/world/1822669.html Один человек погиб в результате удара по Абу-Даби Гражданин Пакистана погиб в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в результате падения обломков баллистической ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-службы эмирата в соцсети X. Отмечается, что осколки ракеты упали в районе Бени-Яс.
Один человек погиб в результате удара по Абу-Даби
Гражданин Пакистана погиб в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в результате падения обломков баллистической ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-службы эмирата в соцсети X.
Отмечается, что осколки ракеты упали в районе Бени-Яс.
