Один человек погиб в результате удара по Абу-Даби

Гражданин Пакистана погиб в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в результате падения обломков баллистической  ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-службы эмирата в соцсети X.

Отмечается, что осколки ракеты упали в районе Бени-Яс.

Ранее мы сообщали, что ОАЭ снова закрыли свое воздушное пространство.