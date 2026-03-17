ОАЭ снова закрыли свое воздушное пространство

Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о полном закрытии воздушного пространства страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В управлении назвали закрытие воздушного пространства "исключительной мерой предосторожности", направленной на обеспечение безопасности полетов и экипажей воздушных судов, а также охрану территории страны в "условиях быстро меняющихся событий в области региональной безопасности".

Ранее Министерство обороны ОАЭ заявило, что это ответ на новую волну иранских атак.