На Android вышел мощный инструмент для взлома YouTube и других приложений

В середине марта 2026 года состоялся выход приложения ReVanced Manager 2.0 и 2.1 для Android. Проект представляет собой открытое ПО, предназначенное для расширения возможностей популярных мобильных сервисов, включая YouTube, сообщает "Хабр", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инструменты ReVanced позволяют модифицировать приложения для Android, в том числе отключать рекламу, а также активировать дополнительные функции, например, фоновое воспроизведение контента и режим "картинка-в-картинке" в YouTube. Исходный код проекта написан на языке Kotlin и распространяется по лицензии GNU General Public License v3.0.

Актуальная версия приложения может запускаться на мобильных устройствах без получения прав суперпользователя (root-доступа) и поддерживает установку различных патчей. Эти модификации можно применять непосредственно поверх официальных версий Android-приложений.

В отличие от ранних версий, Revanced 2.1 сам ищет APK-файлы приложения и подготавливает их для модификации. Среди поддерживаемых приложений значатся YouTube, X (ранее Twitter), Spotify, TikTok, Twitch, "Google Фото", Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и многие другие.

Проект рассматривается сообществом как один из преемников популярного клиента YouTube Vanced. Его разработка была прекращена в марте 2022 года после того, как создатели объявили о завершении поддержки альтернативного клиента для YouTube и рекомендовали пользователям перейти на платную подписку YouTube Premium.